Yoli 'GH' comparte los resultados de su operación de pecho y recibe la especial visita de Jonathan: "Todo genial"

"Ha salido todo genial, la operación ha sido súper rápida. Estoy perfecta. Me duele un poquito, como es normal. Muchísimas gracias por preocuparos por mí y por mandarme esa suerte porque me ha llegado. Os mando mucho 'love', como siempre", señalaba desde la camilla del hospital y mostrando el vendaje que le cubre todo el pecho.

Desde su llegada a la clínica, Yoli ha estado en todo momento acompañada de su madre, aunque ésta no ha sido la única compañía que ha tenido la ex gran hermana... Y es que la 'influencer' ha recibido una visita muy especial: ¡Su hija Valeria y su ex, Jonathan!