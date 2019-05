Darek reacciona al espectacular posado en bikini de Makoke: "Que suerte tiene la palmera"

Mucho se habló de la relación entre Makoke y Darek durante la estancia en la casa de Guadalix de la Sierra. Lo cierto es que los rumores no llegaron a mucho más porque el 'feeling' entre Tony Spina y la ex de Kiko Matamoros se hizo patente semanas después. Ahora, el polaco ha puesto un comentario en Instagram a una sexy foto de Makoke que no ha pasado desapercibido para los seguidores de ambos.