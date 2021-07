Yoli Claramonte carga contra los que editan sus fotografías con textos para provocarle críticas

Yoli Claramonte se ha convertido en una de las influencers que más comentarios genera en las redes sociales. La que fuera finalista de la decimoquinta edición de 'Gran Hermano' tiene muchos adeptos pero también haters. Y es que aunque muchas veces de sus opiniones se hace comedia, la de Albacete ha denunciado a través de Instagram que se hayan publicado unas declaraciones en su nombre sin ser ciertas.

Desde que se quedase embarazada de Valeria, su hija mayor, la influencer ha suscitado todo tipo de reacciones. Claramonte, desde su participación en 'GH', decidió publicar sus quehaceres diarios para compartirlo con sus seguidores. La arrolladora personalidad de la joven hace que humoristas como LalaChus o TonyStory utilicen sus vídeos para hacer humor. No obstante, no siempre se hace desde el buen rollo y, en esta ocasión, alguien ha editado una fotografía de la joven con unas declaraciones que le han provocado críticas.

Yoli Claramonte publicó una instantánea en la que salía haciendo paddle surf pero sin ningún comentario. Algo que sí aparecía en la fotografía que comenzó a circular por Twitter. "Hace muchos años que quería aprender este deporte, ya que tengo una amiga africana que vino así a España", ponía en la imagen. La influencer no ha tardado en reaccionar y desmentir que ella haya vertido esas declaraciones: "Hay una imagen mía en Twitter que está circulando de un texto que yo no he puesto".

Pero la exconcursante de 'GH' no se ha quedado ahí. Ha querido advertir a sus seguidores de que esas informaciones son falsas y que no les den credibilidad: "Así que, por favor, dejad de creer ese tipo de cosas porque en realidad no merece la pena prestarle atención a esa gente que tiene mucho tiempo libre". Claramonte ha aprovechado para decir que "más amor y menos odio en redes, por favor".

La reacción de Yoli a la posible participación de Jorge en un reality show

En el último episodio de 'Yoli, yo si te quiero' la pareja ha tenido una disputa. Jorge ha hecho público su deseo de participar en algún reality show de Telecinco ya que "quiero vivir la experiencia". Algo que no ha gustado a la influencer: "A día de hoy no sé si iría porque me costaría muchísimo dejar a mis hijas. No sé si sería capaz".