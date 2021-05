Yoli 'GH' visibiliza la realidad de la lactancia, "sin filtro alguno"

Cuando un bebé llega a casa no todo es un camino de rosas. En muchos casos, tampoco la espera es 'tan dulce' como se dice, por no hablar del momento del parto. Yoli ha querido ser 100% natural con su comunidad de 'followers' y, del mismo modo en el que publicó un vídeo muerta de dolor por las contracciones que estaba teniendo antes de dar a luz, ha querido quitarse los filtros y mostrar una de las 'consecuencias' de haber tenido un bebé recientemente.

Lo más llamativo no es eso, sino las manchas de leche que lleva a la altura del pecho, que han acabado manchando por completo su camiseta. "Quiero que veáis y que seáis conscientes de que la lactancia es muy bonita, pero también tiene sus más y sus menos, quiero ser franca", añade mientras señala las marcas mojadas de la prenda.

Yoli ha decidido dar el pecho a su segunda hija, tal y como puede verse en algunas de las publicaciones que ha compartido en estos días amamantando a Jimena. Pero la de Albacete está teniendo algunas dificultades para alimentar a su hija, algo por lo que ha decidido comprarse un nuevo sacaleches para complementar el pecho con biberón y eliminar el exceso de leche que no consuma la pequeña.

"Al final ayer cogimos un sacaleches, me lo recomendasteis muchísimo. Yo tenía uno manual, pero me he cogido uno eléctrico", comenta también en este nuevo vídeo donde se ha mostrado más real y natural que nunca.