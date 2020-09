Yoli se sincera y habla de la novia de Jonathan: "Hay mucha gente que no me entiende"

Después de que Jonathan , de ‘ Gran Hermano ’, haya presentado a su novia públicamente, Yoli no ha dudado en opinar sobre Marta, la chica que ha conseguido conquistar el corazón de su ex. A través de su canal de ‘mtmad’, la influencer ha hablado alto y claro sobre esta relación y ha dado su opinión al respecto con total sinceridad.

Esto ha sido lo que ha dicho la de Albacete antes de empezar a hablar sobre la nueva relación de Jonathan: “Estaba deseando hacer este vídeo. Me lo han propuesto y lo hago con todo mi amor. Esto es un trabajo como cualquier otro. Hay mucha gente que no me entiende porque no sabe lo que conlleva estar en este mundo”.