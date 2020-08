Aventurera y emprendedora: así es Marta, la chica que ha devuelto la ilusión a Jonathan ‘GH’

El valenciano, que entró en el concurso con pareja, acabó enamorándose perdidamente de una de sus compañeras de edición, Yoli, quien también se presentaba a la aventura de la mano de su prima, Alejandra. Sin embargo, a pesar de que la conexión entre ellos era más que evidente, el comienzo de la pareja no fue nada sencillo. La de Albacete suspiraba por el monitor de deportes, pero él, aunque se dejaba querer, se resistía a dar un paso más. No obstante, el noviazgo que no pudo ser dentro de la casa, sí que se produjo finalmente fuera de las paredes de Guadalix de la Sierra.