Kiko Rivera preocupa a sus seguidores por su estado de salud: “No tengo fiebre pero sí me encuentro rarete”

En la cama y con mala cara. Kiko Rivera ha hecho saltar las alarmas y ha preocupado a todos sus followers con su última publicación de Instagram. La imagen la ha acompañado con un texto en el que ha confesado que no se encuentra muy bien aunque ha asegurado que no tiene fiebre.

"No estoy muy católico yo hoy…Tengo el cuerpo un poco cortao'. No tengo fiebre, no se alarmen, pero sí me encuentro rarete". Esta confesión la ha acompañado de una fotografía en la que se le puede ver en la cama y con el rostro cansado. Precisamente tanto el mensaje como la imagen han hecho que muchos de sus seguidores le comenten la publicación. Mientras muchos de ellos le han recomendado aislarse por si está contagiado de coronavirus, otros han reafirmado que su rostro denota que no está pasando por su mejor momento de salud.