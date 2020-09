Makoke reacciona tras saber que Kiko Matamoros tiene que ser operado de nuevo

La reacción de Makoke tras saber que Kiko será intervenido de nuevo

Makoke se ha pronunciado tras saber que Kiko Matamoros tiene que ser operado de nuevo. La colaboradora de Telecinco no ha dudado en atender a la prensa y ha lanzado un mensaje a su ex tras conocer que será intervenido nuevamente. Con total naturalidad, ha dado su opinión y le ha lanzado un zasca a su exmarido.

Al ser preguntada por la intervención de Kiko Matamoros, estas han sido las palabras exactas que ha pronunciado: “Una pena, pero bueno he escuchado que es una operación que sale al día siguiente, que es una tontería. Pobre, al final yo le deseo lo mejor pero creo que es una cosa sencilla, no es nada complicado”.

La cosa no ha quedado ahí y Makoke no ha dudado en pronunciarse sobre el impresionante cambio físico de Kiko, que ha perdido 16 kilos tras ser hospitalizado: “Creo que Kiko estaba muy fuerte, hacía mucho deporte, muchas pesas y ahora no está haciendo deporte, ha estado malito. Es normal esa pérdida de peso. Yo creo que si se pone bueno recuperará su corpulencia”.

Makoke aclara si ha hablado con Kiko Matamoros

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha confesado que no se ha puesto en contacto con él y que no ha habido ninguna persona de su entorno que le haya informado sobre como está. “No he hablado con nadie, simplemente lo que ha salido en el programa que me lo han contado y lo he leído en redes”, ha explicado.

Por si fuera poco, Makoke no ha dudado en enviarle un zasca a Kiko Matamoros a la vez que le ha deseado que se recupere lo antes posible de todas sus intervenciones. “Yo le deseo lo mejor, a ver si ya remonta y ya está bien para siempre dando la guerra que suele dar”, ha expresado. La ex del colaborador de ‘Sálvame’ ha dicho que cuando la salud está de por medio intenta dejar los conflictos a un lado, algo que piensa que él no hace: “Yo le deseo que esté bien y que se ponga bueno”.