Todo lo que sabemos hasta el momento de Sheila, una mujer que busca el amor verdadero en 'Para toda la vida: The Bachelorette'

La arquitecta de 26 años tiene las ideas muy claras. A lo largo de su vida no ha tenido muy buenas experiencias en el amor y gracias a ese aprendizaje sabe lo que quiere y lo que no quiere a su lado. En exclusiva, nos contó cómo sería su chico ideal y qué busca en el programa.

Es una mujer muy segura de sí misma y que tiene claro que no quiere vivir amores pasajeros. Ella quiere una relación para toda la vida, como dice el título del programa y así lo ha dicho ella misma en las promos de Telecinco: “Voy a dejar que me conquisten, quiero sentirme amada”.

En el amor no le ha ido nada bien y contaba las dificultades que ha tenido para encontrar a la persona indicada: “Tenía una coraza muy grande. No mostraba mis sentimientos por todo lo que he vivido”.

“Nunca me he enamorado a lo largo de mi vi vida porque tenía una coraza. Al ir poco a poco confiando en mí misma, esa coraza se ha roto y por fin he podido sentir de verdad”, explicaba, aclarando que ‘Para toda la vida: The Bachelorette’ le ha ayudado mucho a abrirse.