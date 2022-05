La relación de Juan Reyes y Norma Elizondo ha tocado fondo . La hermana de Sarita y Jimena sorprendió a su marido besando a Rosario Montes en las caballerizas y no ha podido perdonarlo. La hija de Doña Gabriela pensó que el vaquero le estaba siendo infiel, pero en realidad se trataba de una estrategia de Juan para que la cantante dejase en paz de una vez por todas a su hijo.

Estos no son los únicos problemas que tiene el matrimonio: la detención de los gemelos también ha desgastado mucho la relación de Juan y Norma. Mientras él no deja de presionar a sus hijos para que le cuenten toda la verdad sobre el asesinato de Genaro Carreño, ella no deja de defenderlos. Por si fuera poco, la aparición de Albin Duarte, un apuesto caballista, en la vida de Norma, solo complica las cosas.