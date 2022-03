Es en estos momentos, cuando la hermana de Norma y Jimena más echa de menos a Franco Reyes. Tras la marcha de su esposo, la mayor de las Elizondo se encuentra perdida y no sabe que rumbo tomar. Aunque intenta disimular su dolor, Sarita no deja de pensar en Franco. El ex de Rosario Montes aparece por primera vez en la serie en forma de recuerdo.