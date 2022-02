Sara Elizondo, destrozada por la ausencia de Franco Reyes: "Éramos felices, no puedo olvidarlo"

Sara Elizondo y Franco Reyes se han divorciado

La hija de Doña Gabriela no puede olvidar a su ex marido

Sara cree que Franco puede haber vuelto con Rosario Montes

Sara Elizondo no es la que era. Tras su separación con Franco Reyes, nada ha sido igual. Cansada de disimular, la hija de Doña Gabriela se desahoga con su hermana. "He tratado de disimular mis sentimientos con todo lo que me pasó con Franco desde que me separé, pero ya no puedo más. No es falta de voluntad, es que no puedo. No he podido olvidarlo. A veces presiento que Franco va a volver y va a recapacitar, y hasta lo espero", confiesa rota de dolor.

"No me doy cuenta de que es parte de una ilusión estúpida, pienso que va a volver y no. Soy una mujer incapaz de superar su perdida. No entiendo como un hombre puede decirte que te ama y desaparecer de la noche a la mañana sin una explicación. Nosotros éramos felices", asegura Sara a su hermana.

Por si fuera poco, Sara teme que Franco haya vuelto a las andadas con Rosario Montes. "Siempre me imaginé que estaba con otra mujer, pero no con cualquiera, sino con ella. Con Rosario Montes. Después de verla a unos pasos de nosotros entendí que no es así, o sí, no sé. “¿Qué hace aquí? ¿Por qué volvió? Se me revuelve el alma, su presencia me descompone", comenta.

La vuelta de Rosario Montes