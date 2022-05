Rosario Montes se enfrenta a los Reyes por el amor de Juan David: "¡No podéis impedirme luchar por él!"

Sin embargo, Juan y Norma aprueban la nueva relación de su primogénito y no dudan en dejárselo claro a la dueña del Bar Alcalá. "¡Aléjense de mi hija Muriel. No estoy dispuesta a permitir que Juan David nos siga tratando como unos títeres porque no lo somos!", brota Rosario. "No nos vamos a oponer. Nos parece una jovencita encantadora", deja claro Juan.