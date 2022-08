Dando saltos en la cama y entre lágrimas: la reacción de Marina Ruiz al darse a conocer que participará en 'Pesadilla en El Paraíso'

Dando saltos en la cama, haciendo palmas y dando gritos de alegría: así ha sido la primera reacción de Marina Ruiz Mora al hacerse público su fichaje por 'Pesadilla en El Paraíso'. Tras calmarse un poco, ha querido dirigirse directamente a sus seguidores para compartir su enorme alegría: "Muero de la emoción. No me lo creo. Estoy súper nerviosa, súper feliz, no sé cómo expresarlo, pero de verdad que voy a dar lo mejor de mí, voy a pasármelo en grande, aunque no sé qué vamos a encontrarnos allí, pero estoy súper feliz".

Asimismo, la influencer ha animado a sus fans a ver el especial de Mitele Plus presentado por Lara Álvarez, 'Rumbo a El Paraíso', donde ella explica cómo afronta esta nueva aventura y qué piensa llevarse en la maleta. Un par de horas después de esta primera reacción, ha compartido una imagen en la que muestra que no ha podido contener las lágrimas al recibir tantos mensajes de apoyo ante su entrada al concurso.

"Gracias por todos los mensajes tan bonitos que me estáis mandando y con tanto cariño, no sé cómo agradecer todo esto que me está pasando, es que no soy consciente aún, pero tengo una felicidad enorme que no me cabe en el cuerpo", ha escrito Marina junto a esta foto. Además de sus seguidores, algunas de sus amigas más famosas, como Fani Carbajo y Alma Cortés Bollo, le han deseado "toda la suerte del mundo" públicamente.