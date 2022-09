Beatriz Trapote defiende la relación entre Marina Ruiz y Omar Sánchez: "Me recuerda a cuando yo comencé con Víctor Janeiro"

¡Omar Sánchez y Marina Ruiz se besan!: así ha sido su momento más pasional en 'Pesadilla en el Paraíso'

La esposa del hermano de Jesulín de Ubrique ha defendido la relación de Marina y Omar, además de aplaudir la labor de la andaluza como capataz

Beatriz Trapote también ha dado su opinión sobre el concurso de su marido y la expulsión de Pipi Estrada

Ya ha llegado el primer beso entre Marina Ruiz y Omar Sánchez y las reacciones no se han hecho esperar. En plató, Raquel Lozano aseguraba que no se creía al ex de Anabel Pantoja, alegando que le había dicho las mismas palabras a ella y que piensa que lleva ese discurso preparado. Pero hay quien sí se cree esta relación, como es el caso de la esposa de Víctor Janeiro, Beatriz Trapote, que ha salido en su defensa a través de sus historias de Instagram.

"Está siendo muy bonito ese momento de romanticismo entre Omar y Marina", ha comenzado diciendo la periodista, que añadía: "Yo pensaba que irían más al grano y no. Está habiendo ese tonteo, ese filtreo, esas maripositas en el estómago, eso es bonito". Enumerando esos sentimientos que experimentan muchas parejas al inicio de sus relaciones, Beatriz ha confesado que adora esa primera fase del enamoramiento, que es una gran defensora del amor romántico y que ver a Omar y Marina protagonizar esas escenas le recuerda a los inicios de su historia de amor con el torero.

"Yo ahora lo veo desde casa y recuerdo cuando yo hacía eso de joven, cuando empezaba con Víctor. Y, de verdad, yo apoyo esos momentos de romanticismo y no el 'aquí te pillo, aquí te mato', que eso no lleva a ningún puerto, así que Marina, lo estás haciendo muy bien", ha comentado la empresaria, que se ha desecho en halagos hacia la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no solo por la gestión de su relación con el canario, sino también por su papel como primera capataz del grupo.

"Olé por Marina como capataz, me ha encantado. No apostaba mucho por ella, ni Víctor lo hacía, pero yo creo que se han dado cuenta de que lo ha manejado bastante bien", ha asegurado Beatriz Trapote, que también ha confesado que le está encantado el reality, que le gustan mucho las pruebas y que considera que su marido está en su salsa viviendo en la granja: "Yo le veo a Víctor muy metido en su papel y, además, a gusto. Si él es el primero que me lo decía, que su sueño es vivir en el campo entre animales. Le faltan su mujer y sus hijos, pero no tiene mala compañía".