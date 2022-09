En redes han lamentado bastante esta expulsión, pero no solo por Pipi también porque no van a poder seguir viendo a una persona que ha causado furor desde que comenzó el programa. Estamos hablando de su hijo Borja Estrada.

Ahora los seguidores están un poco tristes porque ya no le van a poder ver en las galas y en los debates debido a que ya no tendrá que defender a su padre. Sin embargo, a muchos no les importaría que siguiese de comentarista. "Podéis traer al hijo de Pipi igualmente que a nosotros no nos molesta", han pedido desde redes sociales, o "para el próximo reality te queremos, guapetón".