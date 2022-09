¡Omar Sánchez y Marina Ruiz se besan!: así ha sido su momento más pasional en 'Pesadilla en el Paraíso'

Omar Sánchez y Marina Ruiz tienen mucha química desde el primer momento

La pareja no ha podido reprimir sus sentimientos

Tras una pequeña crisis, los concursantes han terminado besándose

Omar Sánchez y Marina Ruiz ya no pueden negar más lo que sienten. El ex de Anabel Pantoja y la influencer no han sido capaces de resistirse y se han dado su primer beso en la granja de 'Pesadilla en el Paraíso'. Desde el primer momento, entre los concursantes hubo una química especial, que por miedo a lo que pudiese suceder, ambos han intentado frenar.

Marina ganó la llave que abría la habitación del capataz y escogió al canario como acompañante. A pesar de que la tensión entre ambos creía por momentos, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' paró los pies a su compañero. Marina se metió en el cuarto de baño y acto seguido lo hizo Omar. Él intentó besarla, pero ella aseguró que si lo hacía sería delante de las cámaras: "No voy a hacer nada por detrás", dejó claro.

La romántica canción de Marina a Omar

Hecha un mar de dudas y con los sentimientos a flor de piel, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se armaba de valor e interpretaba una bonita canción dedicada a su compañero: "Prefiero callar a confesar que me haces sentir", cantaba la de Tarragona mirando a los ojos de Omar.

Marina se confiesa con Omar: "Me han hecho mucho daño"

La pareja hablaba sobre todo lo sucedido entre ellos y Marina no podía evitar terminar entre lágrimas. Muy agobiada, la joven confesaba el temor que le producía tener algo con Omar. "Me han hecho mucho daño y no quiero más", ha dicho con la voz entrecortada.

Los concursantes se dan un apasionado beso

Tras la primera crisis de los granjeros, llegó la reconciliación. Los participantes se tumbaban en la cama de capataz y entre caricias y confidencias llegaba su primer beso. "Ha sido un besito de reconciliación, el primero beso", se reía ella.

La reacción de Raquel Lozano