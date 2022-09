Pablo Pisa manda un bonito mensaje a Steisy desde plató por su cumpleaños: "Mi amor, desde donde estés..."

Patricia Steisy no ha pasado su mejor semana en 'Pesadilla en El Paraíso'. Aunque es nombrada por todos sus compañeros como "la alegría de la huerta", la andaluza también tiene sus bajones y su última nominación no le hizo sentir bien.

No obstante, y después de muchos llantos y nervios, Steisy se ha convertido en la concursante salvada por sus compañeros. Y lo ha sido precisamente el día de su cumpleaños. El plató celebraba lo que había ocurrido en ‘El Paraíso' y Pablo, su novio, tomaba la palabra para expresar su agradecimiento: "Yo estoy súper contento. No me cabía la menor duda de que a Patri la iban a salvar sus compañeros, dice mucho de ella".