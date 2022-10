Marina Ruiz llega al plató: asegura que "va a esperar" a Omar Sánchez y revela si han hecho 'edredoning'

Marina Ruiz llega al plató del debate de 'Pesadilla en El Paraíso' para hacer sus primeras declaraciones ante su expulsión

La de Tarragona asegura que va a esperar al ex de Anabel Pantoja y desvela si han tenido edredoning

Nadia Jémez cuenta el motivo por el que Marina Ruiz echa el freno con Omar Sánchez

Marina Ruiz ha sido la expulsada de la semana, tras batirse en duelo a Omar Sánchez y despedirse con mucha pena de él y sus compañeros, ha estado por primera vez en plató junto a Carlos Sobera para hablar de su concurso y del amor que ha surgido con el ex de Anabel Pantoja.

Marina Ruiz llega al plató del debate tras ser expulsada

La ya exconcursante ha contado cómo llevó la expulsión y la despedida: "Si y no, era una situación difícil, Omar se quedó en shock". Y desvela la última conversación que tuvieron antes de separarse: "Le espero fuera, le he dicho que si veo cosas que no me gustan lo hablaré con él cuando salga. No voy a ir a ningún 'Deluxe' a meter mierda ni cosas de esas, yo le voy a esperar".

Reacciona a las opiniones de fuera sobre su relación con el canario

Tras esto, ella se ha enfrentado a lo que han dicho en plató los colaboradores, familiares e incluso su madre sobre su relación con Omar. "Por lo que he visto no le hace mucha gracia, pero me tiene que gustar a mí, no a mi madre", ha dicho muy clara Marina. Ha querido dejar claro que ella es más cariñosa y a él le faltaba dejar a un lado el freno de mano que tiene puesto, pero es que cree que "tiene barreras", no es porque no sienta nada por ella.

Revela si ha habido edredoning con Omar dentro

Aunque esto no les ha impedido tener momentos de mucho amor y pasión en la granja. Ella no ha querido llegar a más, según ha contado, por lo que le prometió a su madre, aunque ha tenido que ver junto a ella unas imágenes subidas de tono con el canario. "Si nos ponemos a hacer ahí algo y se revienta", así ha negado que haya habido algo más entre ellos debajo del endredón.

Escucha las palabras que el profesor de sur dice sobre ella a sus compañeros