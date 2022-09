El enfado de Omar Sánchez con Marina Ruiz en su primera cita romántica: "Estamos aquí y estás pendiente de los cantos de Israel"

Omar Sánchez y Marina Ruiz disfrutan de su primer momento romántico en la granja: una cena preparada por él

El ex de Anabel Pantoja se molesta con Marina por estar pendiente de otras cosas en su momento íntimo

La táctica de Marina Ruiz para saber cómo es Omar Sánchez en la intimidad

Omar Sánchez y Marina Ruiz, están cada vez más cerca y han tenido su primer cita romántica en 'Pesadilla en El Paraíso', sin sus compañeros y con una cena solo para ellos, pero la cosa no ha terminado como ambos esperaban y es que el canario se ha terminado enfadando por la actitud de ella, que ha abandonado la cita.

Omar Sánchez organiza su primera cita con Marina Ruiz

Las cosas empezaban bien entre ellos y es que, Omar se encargaba él mismo de preparar todo con una bonita mesa y velas, todo para Marina, que ha explotado de felicidad al verlo. Tanto le ha gustado poder disfrutar de la comida, que lo tenía claro ante la pregunta de Omar: "¿Qué prefieres hacer, acostarte conmigo o comer esto?". "Un banquete porque sé que fuera lo vamos a poder hacer", ha entonado ella muy sincera y es que cree que fuera "se van a comer mucho los dos".

Tras esto, el profesor de surf, tiene unas bonitas palabras hacia ella: "Me gustaría llegar a la final contigo, me pareces una persona maravillosa y no pensé sentir lo que siento estando aquí, llevaba tiempo sin sentirlo. Que esto fluya y fuera siga igual". Marina, por su parte, afirma que cada vez se siente mejor con él y que las caricias y los besos "van con otro sentimiento".

La conversación de la pareja sobre Raquel Lozano y Anabel Pantoja

En medio de este romanticismo entre ellos, sale el nombre de Raquel Lozano y es que al hablar de lo que van a pesar cuando uno de los dos salga fuera, Marina explica que a ella le preocupa que Omar le haya dicho que la relación con ella está zanjada y que no sea así, algo que Omar le explica: "Está cerrado, pero estaba abierto, hay un paréntesis. He conocido a una persona que me gusta mucho, te he cogido cariño y ahora mismo prefiero conocerte a ti antes que a ella, es capítulo cerrado para conocer". También sale el nombre de Anabel Pantoja, con la que afirma "que se lleva bien" y que eso es algo bueno.

Marina está pendiente de las canciones de Israel y el canario se molesta

Entre confesión y confesión, los cantos de Israel Arroyo llegan hasta el lugar donde están Omar y Marina, algo que le hace mucha gracia a ella y no tanta a él, que termina molesto con su actitud: "Si quieres bajar, baja. Estamos aquí en un cita y estás pendiente de lo que canta este hombre". Algo que se repite en un par de ocasiones y tras la insistencia de Omar de que se vaya con sus compañeros, Marina termina abandonando la cita: "Isra, te has cargado mi cita romántica".

El canario se explica con sus compañeros sobre lo ocurrido

La que fuera conocida por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cuenta lo ocurrido a sus compañeros y tras esto, ellos preguntan al ex de Anabel Pantoja lo que le ha ocurrido para enfadarse. "Si estoy en un cita romántica con alguien y en vez de estar pendiente a mí, está pensando en otra cosa,...", explica él y mientras Marina le dice que están todo el día juntos y que no es para tanto. Y es que el canario asegura que hay una línea que no quiere pasar porque le da miedo enamorarse y también piensa "un poco" en lo que hay fuera: "A lo mejor me estoy cohibiendo más de lo que soy yo". Algo que explica a todos, cómo entró y en qué punto con Raquel Lozano y lo que ha pasado con Marina.

La reconciliación de la pareja