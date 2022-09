Omar Sánchez y Marina Ruiz suben de nivel en su relación: sus movimientos bajo el edredón

Tras esto, Omar se muestra muy agradecido con estos detalles: "Me encanta, no me lo esperaba. Hacía tiempo que alguien no se preocupaba por mi y no me daba detalles así". Y se abre en canal con ella: "Pensaba que los problemas que tenía fuera eran importantes y, al final me he dado cuenta de que no. Quiero seguir disfrutando de esta experiencia, quiero luchar y no me quiero cortar por nadie. Quiero ser feliz yo".