Marta Peñate le lanza un dardo a Omar Sánchez por su relación con Marina Ruiz

La relación ha captado la atención de sus compañeros y de los colaboradores del nuevo reality de Telecinco. Así, mientras algunos piensan que es una historia de amor muy bonita y que Raquel Lozano debería haber aceptado desde el principio que su romance con el canario no iba a llegar a más; otros no se creen que las intenciones de ambos protagonistas sean tan honestas, como es el caso de Marta Peñate, que le ha lanzado un dardo al ex de Anabel Pantoja a través de sus redes sociales.