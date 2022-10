Omar Sánchez llora desconsolado por Marina Ruiz: "Me da miedo que no me espere"

"Se me está haciendo cuesta arriba, mucho", le afirma el canario a Gloria y es que no duda en decirle que quiere "a esa persona que la he descubierto aquí, quiero a Marina ya pero no puede ser ya". Pero tiene un dilema y es que quiere seguir en el concurso: "Quiero durar un mes aquí porque creo que puedo llegar a la final, pero quiero esté ella ahí". "Ella te va a esperar, voy a decir he llegado y encima tengo a Marina", le dice su compañera.