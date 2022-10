Las palabras de Paloma que pueden ser una pista sobre la ruptura con Juan Alfonso

Juan Alfonso Milán decidió abandonar 'Pesadilla en El Paraíso' este miércoles

Paloma González Durántez estalla en Instagram tras el abandono: "No me dejéis otra vez como la mala"

Juan Alfonso Milán sorprendió a toda la audiencia de ‘Pesadilla en El Paraíso’ al tomar la decisión de abandonar el programa. Estaba nominado con Israel Arroyo, pero, segundos antes de conocer el veredicto del público, eligió marcharse de manera voluntaria.

Como justificación, aseguró que necesitaba ver a Paloma González Durántez, su novia, con la que la situación no está del todo bien: “Necesito salir ya. Ella es lo primero y, por amor, hay gente que entenderá que se hagan locuras”, decía.

Sin embargo, la que fuera estilista de ‘Cámbiame’ no tiene tan claro que los sentimientos del primo de Felipe VI sean reales y, este mismo miércoles, durante la emisión de la gala semanal, lanzaba un duro comunicado en redes sociales.

El duro mensaje de Paloma González Durántez

En sus redes sociales, la todavía novia de Juan Alfonso Milán se mostraba tajante y aseguraba que lo que había dicho el concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ para abandonar el reality show no sería del todo cierto.

“No se va por mí. Se va porque sabía que le echaban. Si se hubiese querido ir por mí, el domingo pasado se hubiera marchado tras ver el story en el que estaba devastada, porque él sabe porque lo estoy”, afirmaba.

“Cuando tú haces una cosa, sabes lo que has hecho. Aunque quieras mentir a los demás, tú sabes lo que has hecho. Él no se ha ido el domingo pasado porque no tenía ninguna intención de irse”, añadía, muy dura.

“Cuando le dice Lara que yo había declinado la invitación de ir al programa, él ni llora ni se inmuta, le come un pie. Se va hoy porque sabía que le echaban y es mejor decir ‘antes de que me eches, me voy yo”, continuaba en su Story de Instagram.