La dura llamada de Paloma y Juan en directo: "Si me tienes un poco de cariño, déjame colgar"

Juan Alfonso Milán ha recibido una llamada en directo de, la que hasta ahora, él pensaba como su novia, la estilista Paloma González. Él ha querido trasmitirle el amor que le tiene y del que se ha dado cuenta dentro de la granja todavía más, pero ella, aunque ha querido ser cauta en sus palabras, no ha podido ocultar que está decepcionada con él, como ya lo ha hecho en las redes sociales estos últimos días.

Juan Alfonso Milán se entera de lo que está pasando fuera

“No quería entrar, Juan. Te deseo que estés tranquilo, que no lo pases mal, no quiero que sufras y que cuando salgas tengo una conversación pendiente contigo”, ha entonado la estilista por teléfono y es que le ha explicado que está "en un momento de dolor" y cree que quizás no debería haber subido en sus redes lo que ha sentido estos días porque "no quiero que te haga daño”.

Paloma González le llama en directo

El concursante ha querido pedirle perdón por estar tanto lejos de ella: "El amor es estar cerca, puedes estar mal, sufro desde que me fui a este programa, te quiero, nunca te he mentido. Te amo”. Pero ella no ha querido continuar con la conversación: “Si me tienes un poco de cariño, déjame colgar”. Pese a la petición, Juan ha seguido insistiendo en si ella va a estar para él cuando salga. “No es algo que se hable delante de toda España”, le ha dicho ella.

“Me dejas triste porque te quiero y nunca te he mentido en eso”, le ha asegurado él y ella no ha podido evitar dar unas pinceladas sobre lo que le está pasando: “¿Sabes que nunca miento? No quiero entrar y no te quiero perjudicar, cuando entraste ahí me he enterado de cosas, no te quiero perjudicar, por favor, acaba tu programa y me siento hablar tomándome un café contigo”.

Nagore Robles le da más información de lo que está pasando fuera

Juan Alfonso ha asegura no saber lo que está pasando ni a lo que se refiere la que era su pareja: “No sé lo que la gente puede meter entre ella y yo". Y Nagore Robles, desde el plató, ha contado la información que tienen sobre este tema: "Termináis una relación complicada, le ha llegado una información que has podido estar llevando una doble vida con una compañera de trabajo, una modelo y ella parece que tiene pruebas. Ella te ha dejado, ha borrado vuestras fotos".