Bea se rompe y le echa en cara a Dani su comportamiento con Steisy: "Me sentí humillada"

" A mí me pidió matrimonio en el 'pisito' igual que a ti ahora te ha hecho ¿tú sabes cómo me sentí yo en ese momento?", le ha preguntado Bea a Steisy, visiblemente molesta con el comportamiento de su ex.

Pero Bea no está dispuesta a darle la razón y no ha dudado en expresar cómo se sintió al verle hacer con Steisy lo mismo que hizo con ella: "En ese momento me sentí humillada. Yo estaba ciega, pero me he dado cuenta de lo que me hacía a mí viendo cómo se lo hace a otra", ha explicado. "He he quitado un peso de encima", ha sentenciado tras discutir de nuevo con Dani.