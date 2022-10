La primera gran bronca de Steisy y Bea Retamal por Dani G: "Eres una niñata"

Las formas en las que Bea se dirigía a Dani: "Flojo, buenos días". "No le trates así que vienes aquí comida, servida y este niño flojo no es" , reaccionaba Steisy ante sus palabras. Bea le recordaba a ella que puede decirle lo que quiera y Steisy no ve bien que le diga esas palabras a su compañera, que ve la discusión en un segundo plano y apenas interviene entre ellas.

"¿A qué has venido aquí?", le pregunta Steisy y los gritos y reproches entre ellas no tardan en llegar. "A todos los novios que has tenido les has tratado mal", le dice Steisy y es que cree que ella ha sido la que le ha metido cosas en la cabeza a su novio Pablo Pisa y no duda en decirle lo que piensa: "Eres una niñata, no sabes hacer la 'O' ni con un canuto, menos mal que este niño te ha dejado y menuda consejera ha tenido Pablo de despechada que estabas con él, a saber cómo le has puesto la cabeza como un bombo".