La madre de Dani se dirige a Bea durante su visita a la granja: "Que me mire a la cara y me diga su relación no fue de verdad"

Dani G. ha pasado la semana más dura de concurso desde que llegase a 'Pesadilla en El Paraíso'. La llegada de Bea y las continuas peleas con su ex han complicado la convivencia en la granja, problema que se ha acentuado al ver cómo Pablo no acepta la estrecha relación que Steisy mantiene con su compañero.

Pero no todo ha sido malo para Dani esta semana, ya que ha recibido una visita muy especial: la de su madre. Ana ha querido felicitar a su hijo por cómo está siendo su paso por el reality y ha dejado muy claro que toda su familia está muy contenta con él: "Estamos muy orgullosos del concurso que está haciendo. Está siendo como es él, divertido, entregado...", ha dicho.

Dani ha pedido la palabra para aclarar algo que le reconcome desde hace tiempo: "Lo que más quiero aclarar para que puedas defenderme es que Steisy nunca me ha gustado y siempre ha sido mi amiga. A mí el juego me gusta y ella decía que a su pareja no le molestaba, pero por eso lo cambiamos cuando esto sucedió. igual que me he enamorado en una experiencia en televisión, ahora tengo una amistad", ha tratado de explicar.

La madre de Dani G, sobre Bea: "Hace un par de semanas ella me escribió por si necesitábamos cualquier cosa de ella, pero luego cambió por completo su actitud"

La madre de Dani ha querido hablar de la relación de Bea con su hijo y con toda su familia, asegurando que no entiende el cambio de actitud de la joven: "Hace un par de semanas ella me escribió por si necesitábamos cualquier cosa de ella, pero luego cambió por completo su actitud. Con su madre en el plató pasó lo mismo", ha afirmado.

"A mí que me mire a la cara y que me diga que lo que vivieron durante ese año de relación no es verdad o que la relación de las familias no h sido así", se ha quejado.

Dani: "Bea a veces se convierte en un miura y le pierden sus formas, pero por detrás hay una niña que no piensa eso de mí y que me quiere mucho"

Pero en esta ocasión, Dani ha querido lanzar una lanza a favor de su ex: "Bea a veces se convierte en un miura y le pierden sus formas, pero por detrás hay una niña que no piensa eso de mí y que me quiere mucho. Si entró de esa manera igual es que todavía le quedan sentimientos... A mí me apetece muchísimo que vea lo que hay y lo que soy", ha dicho el concursante.

Antes de marcharse, Ana ha querido darle un último consejo a su hijo: "Dalo todo y no pienses en lo de fuera. Disfruta y céntrate en lo que tienes aquí porque fuera está todo genial".

