Juan Alfonso Milán tiene un brutal enfrentamiento con Nagore Robles tras confesar cómo fue su "infidelidad" a Paloma

El modelo se ha sentado junto a Carlos Sobera en medio del plató, con el que se ha confesado sobre todo lo que ha ocurrido desde su salida: "No me arrepiento, salí porque tenía que hablar con Paloma, la he cagado con ella este año". Y cuenta más detalles sobre esto: "Metí la pata, tontee con mensajes con una persona, no fui hasta acostarme con nadie, pero tontear es igual que ser infiel" .

Él cuenta que esto lo sabía Paloma, pero que "esta chica ha engordado" la historia mientras él estaba en el programa: "Cuando mientes una vez cuesta volver a creerte. Yo perdí su confianza, por eso decidí salir y sé que no he estado a su altura el segundo año". Explica que ambos se han visto en persona para hablar y está contento porque "ahora le toca luchar" para demostrarle que puede ser el hombre que ella quiere: "Está dispuesta a verme, hablarme y darme una oportunidad". Además, ha querido reconocer "lo tonto que ha sido" con todo esto.

Tras contar todo esto, Nagore Robles ha valorado su salida del concurso: "Ha estado muy bien porque Israel da muchísimo más juego". "Nagore no es tu fan", le ha explicado Carlos Sobera y él ha reaccionado: "Yo no soy fan suyo tampoco. Ya sabemos por qué vienes a los platós de televisión, para atacar a una persona que no conoces de nada". Ella ha querido decirle que ha habido otras cosas cosas que no ha contado y le ha recordado que está en plató como colaboradora y no "para hablar de su vida".