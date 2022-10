La actitud de Steisy con Pablo divide aguas: la tajante opinión de Fani y Marta Peñate

Es curiosa la vida: a veces cuando metemos la pata más hasta el fondo podemos encontrarnos con que ni las personas que más nos quieren son capaces de defendernos (aunque nos deseen lo mejor) y, sin embargo, incluso nuestros mayores enemigos son capaces en ocasiones de empatizar c on nosotros cuando nos ven tocando fondo.

Algo de todo esto hay en la forma en la que han abordado el dramón entre Steisy y Pablo . Marta Peñate, amiga de de Steisy, y Fani , que tiene una relación bastante mala con ella. Por si no estás al tanto Steisy se ha visto atropellada por sus propias acciones entrando en un tonteo errático con su compañero de reality, Dani, mientras fuera su pareja Pablo ha estado sufriendo ante la falta total de respeto a la que ha sido sometido delante de toda España. No es plato de buen gusto para nadie vivir algo así, y menos cuando es chascarrillo televisivo.

Al encontrarnos con Marta y Steisy en la alfombra roja del estreno de 'El cuarto pasajero', la nueva película de Alex de la iglesia, les preguntamos directamente por su opinión a cerca de todo este embrollo y si creían que ellas serían capaces de perdonar algo así. “Yo llevo mucho tiempo con muy mala relación con Steisy y con Pablo. Es verdad que con Pablo lo he arreglado, nos hemos pedido perdón mutuamente, le estoy apoyando mucho, el también me está apoyando a mí", nos cuenta Fani. "Yo quiero pensar que es un error que ha cometido Steisy y que no lo va a volver a hacer y que se ha dado cuenta de que le quiere y que quiere estar con él, a pesar de que me llevo mal con ella, confío en esa pareja". Y no duda en reconocer con el ejemplo propio que todo el mundo la caga. "A mí me han perdonado cosas peores. Yo fui infiel".