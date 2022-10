Pablo Pisa recibe el mensaje más inesperado de Steisy: ¡le pide permiso para tener sexo con Dani G!

Steisy y Dani G cada vez están más cerca. Aunque la concursante marcó distancias tras la visita de su novio , parece que la tensión sexual no resuelta entre ellos ha vuelto a reavivarse . Steisy decidía entonces mandar un mensaje a Pablo Pisa: "Cariño, si me dieses permiso para echar un 'kiki' con Dani, toda esta parafernalia se acababa ya . Yo que diferencio el sexo del amor , qué más te da que un día deje de comer garbanzos y coma habichuelas", le dijo.

Tras ver y escuchar el mensaje en plató, se escuchaba a Mónica Hoyos decir lo que todos estaban pensando: "Es broma, ¿no?". Pero no lo era y, además, Carlos Sobera le anunciaba a Pablo que no sería una noche agradable para él porque había más imágenes.

"Da por hecho que Dani también quiere f***. Que haga lo que quiera, ella verá. Yo no soy ni su dueño ni su amo y según actúe tomaré decisiones ", reaccionó Pablo. "Yo ya he ido una vez para hablar con ella. No tengo que estar todos los días recordándole que tiene pareja . Que haga lo que le dé la gana y fuera tomaré una decisión", añadió después.

A pesar de que Pablo estaba guardando las formas y siendo lo más respetuoso posible, ante las preguntas y comentarios de los colaboradores finalmente dejó mostrar su enfado. "Que me eche un pulso a ver quién f**** más, que yo estoy en la calle. Es que me toca los hue**. No puede ser así. Yo no voy a la granja a decirle que me está doliendo y que encima apriete más", se quejó. Pablo Pisa también aseguró que si Steisy se acostase con Dani G, rompería la relación.