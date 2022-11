Pablo Pisa aclara si ha podido ejecutar el plan que le dictó Steisy en su última llamada

En tono jocoso, Pablo Pisa ha explicado en un largo comunicado difundido en sus historias de Instagram que lo único que puede hacer es defenderla en plató y pedir en las redes sociales que sus fans le ayuden a salvar a Patricia Steisy, pero que no puede paralizar una de las arterias de Madrid ni es capaz de hablar con el futbolista portugués: "No voy a cortar la Gran Vía porque Ayuso no me ha dejado, lo he intentado [risas] Y Ronaldo no me coge el teléfono. Debe de estar liado".