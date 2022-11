Pablo Pisa le pide perdón a Marina Ruiz por sus palabras sobre Omar Sánchez: "Me arrepiento"

Pablo Pisa aseguró que Omar Sánchez era prescindible como concursante de 'Pesadilla en El Paraíso'

Esas declaraciones no le han gustado nada a la novia del ex de Anabel Pantoja y Pablo Pisa se ha disculpado públicamente

Patricia Steisy da indicaciones directas a Pablo Pisa para ejecutar un plan en el exterior: "¡Hay que cortar la Gran Vía!"

Durante la pausa publicitaria del último debate de 'Pesadilla en El Paraíso', el equipo de redes sociales del programa le preguntó al novio de Steisy, Pablo Pisa, quién consideraba que era prescindible en la granja y él aseguró que Víctor Janeiro y Omar Sánchez. A la novia del ex de Anabel Pantoja, Marina Ruiz, no le ha gustado nada escuchar esas palabras y así lo ha expresado en sus historias de Instagram, misma red social en la que Pablo le ha pedido disculpas públicamente.

El novio de Steisy ha admitidO que cree que se ha equivocado al asegurar que Omar sobraba en la granja: "Yo sé pedir perdón cuando me equivoco y a Marina la adoro, se ha portado genial conmigo sin necesidad, porque no éramos amigos ni me debía nada y cuando salió del concurso estuvo preocupándose por mí, llamándome y tranquilizándome. Lo que dije de Omar fue a modo de broma, para mí no sobra nadie, no sabía ni qué decir y dije una tontería absoluta".

Pablo Pisa también ha añadido, visiblemente emocionado y arrepentido, que cree que tiene razón Marina, que explicó que Omar había sido un gran amigo de Steisy y la había salvado hasta en dos ocasiones de las nominaciones haciéndole inmune: "La ha ayudado muchísimo, se ha portado increíble y creo que como persona también lo es, le adoro a él, a Marina y al defensor y mejor amigo de Omar, Eleazar Alonso, que también se ha portado de maravilla conmigo".

El influencer ha continuado reiterando las virtudes del ex de Anabel Pantoja como persona y ha asegurado que le quiere mucho, motivos por los que está muy arrepentido por haber dicho que sobraba en la granja. "A veces se me va la cabeza, porque voy nervioso ya que no sé que va a pasar con Patri el miércoles", ha admitido el madrileño, que está agobiado con la posibilidad de que su novia sea la expulsada en la que es su primera nominación contra Dani García.