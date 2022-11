Israel Arroyo traiciona a Dani G en las nominaciones y se desata la guerra entre los granjeros: "Eres un falso"

" Yo a Dani no le iba a nominar esta semana , pero por la tarde ha venido una persona y me ha dicho que estaba hablando con Bea de mí no muy bien. Lo puse en cuarentena, pero después de ver el vídeo de que una persona decía que si tengo doce años y él en vez de defenderme se ríe, esto es una llamada de atención para él. En ningún momento dice que pare porque soy su amiga", ha explicado el sevillano.

"Nunca he hablado mal de él, esta misma tarde me ha dicho que no me iba a nominar nunca. Ha sido una puñalada por la espalda. Estás poniendo motivos donde no los hay. Llevamos tres semanas siendo amigos y apoyos. Que ahora pongas mi nombre ahí me parece de un falso tremendo", se ha defendido el novio de Bea Retamal.