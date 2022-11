El podcast del capataz 10 | Iwan: "He vivido mi peor semana dentro de la granja"

Iván Molina hace un repaso de cómo ha sido su semana como líder del grupo

Iván Molina repasa su mandato como capataz

“Ya sabía que iba a ser capataz esta semana, fue una sensación maravillosa en ese momento, muy feliz”, explica el concursante, pero no ha sido todo tan positivo como pensaba: “Aunque, a día de hoy, si hubiera sabido lo que me iba a deparar la semana por ser capataz, lo hubiera evitado esta semana. La que tendría que ser mi mejore semana, se ha convertido en la peor que he vivido dentro de esta granja”. Y apunta directamente a Bea Retamal sobre el motivo por el que ha pasado una mala semana.

“He sido un capataz estricto. Bastante contento, tanto Víctor como Omar, que son dos de las personas en las que más confío, ambos me han dado la enhorabuena en todas las decisiones”, explica y cree que ninguno de sus compañeros le "podría criticar que no he trabajado" y es que piensa que como capataz "hay que dar ejemplo, si exiges que una persona trabaje, tú debes hacerlo el doble”.

Daniela no ha querido dormir con él en la habitación de capataz

Iván ha hablado sobre el tema de compartir la habitación con Daniela: “Ella no ha querido quedarse ninguna noche conmigo, lo respeto. La primera fue para que Israel no se quedara, pero me alegro de que haya podido disfrutar de los racimos de uvas cada día y todas esas cosas que a ella le hacen feliz. Daniela es bastante importante para mí, aunque esta semana nos hayamos alejado, pero la volvería a elegir”.

El concursante se arrepiente de haber elegido a Bea como aspirante a inmune