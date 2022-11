Steisy sobre su drama con Dani: “Pablo me perdona lo que ha pasado por amor, no porque yo tenga TLP”

El paso de Steisy por 'Pesadilla en el paraíso' ha estado marcado principalmente por su tonteo con Dani y el consecuente dolor de su pareja, Pablo, fuera. La reconciliación entre ambos después de tantas turbulencias ha alegrado a la mayoría, sobre todo, lógicamente, a la propia Steisy que es consciente de que no hizo las cosas bien: “Pablo me perdona lo que ha pasado en el concurso porque, al uso, no ha habido ni un morreo ni he follado con nadie. No ha habido unos cuernos. De hecho hay muchos cuernos que se perdonan. Es verdad que ha sido más doloroso, porque ha sido una transición delante de toda España. A veces prefieres que te pongan los cuernos, no enterarte y miras para otro lado. Pero al final he podido respetarlo, estoy poniendo muchísimo de mi parte para que esté conmigo”