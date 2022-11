Omar Sánchez se convierte en el nuevo expulsado de 'Pesadilla en El Paraíso' y se acuerda de Marina Ruiz: “Salgo de aquí con novia”

Y ha sido precisamente en su discurso cuando no ha podido evitar acordarse de la que ha sido para él la persona más importante de su paso por el programa: Marina Ruiz. "Estoy muy contento de enamorarme también, salir con novia. Es un gran premio que me llevo”, decía.

El ex de Anabel Pantoja también ha aprovechado para dedicarle unas palabras a Lara Álvarez : “Gracias a ti por apoyarnos cada día aquí, que ha sido muy difícil”.

Por último, antes de marchar, Omar ha querido despedirse especialmente de uno de sus compañeros, Víctor Janeiro: “Ha sido un gran apoyo, te quiero un montón, eres un padrazo, un marido excepcional. Si no fuera por ti no habríamos llevado este adelante, te llevo en el corazón, fuera nos veremos”. El torero no ha podido evitar emocionarse al escucharle.