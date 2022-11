El lacrimógeno reencuentro de Manuel con sus padres: “No quería que sufrierais por mi culpa”

El concursante se ha roto al ver a sus padres y se ha lanzado a darles cariño. Su hermana, muy emocionada, ha podido ver este momento desde el plató. Y él ha pedido perdón al no poder contestar a las preguntas de la presentadora por la emoción.

Ellos han querido trasmitirle el orgullo que sienten por él y cómo están viéndole como granjero: “Lo estás haciendo bien, sigue como vas. Con la verdad por delante”. Él ha querido pedirles perdón si hay algo que han visto y les ha dolido : “Sabéis que no tengo maldad ninguna, no quería que sufrierais por mi culpa. Con la verdad siempre por delante”.

Ellos se han mostrado tranquilos con todo lo que han visto y él ha recalcado que hay muchas veces que mete la pata: “Soy muy llano, hay gente que la veces no entiende porque soy muy basto, pero lo hago sin maldad ninguna y la educación que tengo hoy en día se lo debo a ellos dos”. Y ha querido explicarles todo lo que ha sucedido con Danna Ponce: “En parte me sentí utilizado, a lo mejor no debí contar lo que conté, pero lo hice porque es la verdad”.