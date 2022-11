Nagore señala a Bea ante su enfrentamiento con Israel y se dirige a su madre: "A mí me daría vergüenza"

Las tensiones entre ellos no dejan de estar presentes en la granja y ahora, la acusación de Bea diciendo que Israel "no hace caca dentro" del lugar donde tiene que hacerlo y Daniela termina saltando: "Estás dando por hecho que ha sido él" . "Yo doy por hecho que la peor persona que ha pasado por este reality eres tú, vergüenza das", reacciona el vidente. Y entre canciones y gritos, se dedican insultos y crean un momento de tensión en la granja.

"Ya lleva muchos años en la televisión, a mí me daría vergüenza ver ese comportamiento, no entiendo por qué te hace gracia", ha entonado Nagore Robles al ver la reacción de la madre de Bea al ver las imágenes del enfrentamiento. "No me hace gracia, pero prefiero verla cantando que chillando", ha explicado ella.