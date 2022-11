Beatriz Trapote se emociona con las palabras de Víctor Janeiro sobre sus hijos: "Le echan mucho de menos"

Beatriz Trapote, en el espacio dedicado para abonados de Mitele Plus ha podido ver las palabras que Víctor Janeiro ha dedicado a sus hijos y que ha compartido con su compañero Manuel.

"Se han hecho dos calendarios en la pared de mi casa y uno pone: un día menos que le queda a papá y el otro un día más que lleva papá", le cuenta el diestro a Manuel. "Lo tuyo tiene doble valor, yo no tengo la preocupación de tener tres chiquillos chicos y estar aguantando discusiones, hambre,...", cree Manuel.

Víctor asegura que lo ha pasado muy mal al pensar que sus hijos se han podido poner malos: "Muchas veces me ponía a pensar y ya, ha llegado un momento, que como llevamos aquí tanto, he tenido que aparcarlo en mi mente en un lado para poder aguantar aquí, sino me tengo que ir". Su mujer en plató, emocionada ha recalcado lo que ha dicho Manuel: "Hay una doble ración en tener niños pequeños y la situación que viven ellos en casa, le echan mucho de menos".