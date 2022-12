Bea y Dani G se dirán adiós definitivamente: se cumple el peor escenario para ellos al estar nominados

Israel Arroyo desempata entre Dani G e Iwán Molina y deja nominado a Dani

Bea Retamal entró en 'Pesadilla en El Paraíso' con cuentas pendientes con Dani G. Después de su ruptura, quería fastidiarle el concurso pero llegaron a reconciliarse. Sin embargo, estas semanas hemos sido testigos de sus constantes altibajos. Ahora tendrán que enfrentarse a lo más duro: estar nominados a la vez. Con ello hay algo seguro. Bea y Dani G se dirán adiós la próxima semana.

Quién de los dos se va dependerá de la audiencia con su voto gratuito a través de la app de mitele. En la granja, Dani G e Iwán Molina eran los más nominados por el grupo y, al estar empatados, Israel Arroyo dejaba como capataz en la palestra de nominaciones a Dani. Manuel González, que se ha convertido en el expulsado de la semana, tuvo clara su decisión de nominar a Bea.

Así han sido las nominaciones

Bea Retamal: Nomino a Daniela. Es lo que me queda de la pandilla esta chachi que se han montado. La nomino a ella porque no me queda de otra y porque le gusta llevar y traer. Y al final pues, es lo que hay.

Iwán Molina: Mi voto es para el Señor Daniel. Soy más de la gente que va de cara, asume las cosas y si eres estratega no pasa nada por asumirlo pero no me gusta la gente falsa.

Dani G: Mi voto es para Iwán porque ha sido una traición lo que me ha hecho con esta supuesta trampa a la yo por suerte se me ha visto que soy una persona sincera y lo que le dije a una se lo dije a otra. No me gusta que la gente con una estrategia intente llevar una nominación porque al final hay que darle la posibilidad a la gente de que si quiere te ponga en la final o no.

Israel Arroyo: Como la semana pasada, lo siento, Dani. No cambia, sigue siendo el mismo estratega. Es una persona que me ha dado el beso de Judas esta semana y no me creo absolutamente nada.

Víctor Janeiro: Nomino a Bea. Es verdad que esta semana la vi bastante fastidiada. Me preocupé. Hubo un momento que me entraron ganas de cogerla en brazos y sacarla de aquí. No sé si esto se puede aguantar aquí. Si puede tener esos altibajos que tiene. Me preocupo también. Y van quedando menos compañeros y van pesando las nominaciones.

Daniela Requena: Mi nominación es para Iwán. Me gustaría argumentar que pese al carácter malo y a veces las palabras que tiene, sé que hay una buena persona detrás. Pero no me fio de él. Dentro del concurso no me voy a fiar. Me gustaría conocerlo fuera pero como no me fío y ha dicho cosas feas esta semana, mi nominación es para ti.

Ante el empate de Dani G e Iwán Molina, Israel Arroyo desempataba como capataz. Dejaba nominado a Dani "por Marco, por Steisy y por mí", decía. Después, Manuel González nominaba antes de irse de la granja a Bea, la concursante con la que peor convivencia ha tenido.