El tenso momento entre Israel y Bea Retamal en directo: "Te veo venir de lejos y así te quiero, lejos"

Dani ha explicado que siempre han tenido respeto entre ellos, y pese a no confiar el uno en el otro, quieren convivir bien. "Tantos días haciendo estrategias yo no me fio de nadie excepto de Daniela y Víctor. A Dani no me le creo ni me creo a Bea" , ha reaccionado Israel.

"No tienes que creerme ni dejar de creerme porque contigo no me rio, no te busco, no comparto ni quiero compartir nada. Te veo venir de lejos y así te quiero, lejos", ha saltado Bea ante esto y el vidente no ha dudado en responder: "El que te quiero lejos soy yo porque no tienes educación ninguna".