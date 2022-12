Bea Retamal se ha sincerado en ‘Pesadilla en El Paraíso’ ante las preguntas de Daniela. Quería saber en qué punto está en su relación con Dani García y ella nos contaba que, antes de entrar en el reality, él se “obligaba a creer” que no la quería: “No me dejaba darle besos, nada de cariño, nada de contacto que se confundiera con amor, él solo quería sexo”.

Durante ocho meses, Bea sintió que él le llamaba cuando le necesitaba pero luego no descolgaba el teléfono cuando era ella quien tomaba la iniciativa. Estuvo casi un mes sin saber de él, durante ese tiempo le vio con chicas y le tachaba de “mentiroso compulsivo” por distintas situaciones: “Llego a casa y en el cuarto de baño me veo un cepillo de dientes rosa, una plancha pequeña colgada y me entra un ansia… se queda así y dice que la plancha es de Paco ¡Y Paco no tiene pelo!”