Nagore Robles no se corta con Yolanda, la madre de Bea Retamal: "Ahora entendemos por qué tu hija es así"

Bea Retamal continúa su guerra particular con algunos concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso' y, en especial con Israel Arroyo, al que acusa de no hacer las tareas de la casa.

Nagore Robles ha querido opinar sobre esto: "No puede ser que una niña que no está haciendo ni el huevo se ponga obsesiva con Israel, diciéndole que es horroroso como persona". Momento en el que Yolanda, la madre de la concursante , le ha interrumpido.

Tras este tenso momento, Nagore ha terminado diciendo lo que piensa de Bea y su concurso: "No puede ser que decida no hacer el huevo y se ponga a meterse con Israel que va a un ritmo distinto, pero desde luego va más rápido que tu hija que no está haciendo absolutamente nada"