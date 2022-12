El gesto público de Dani García con Bea Retamal tras su salida de la granja

Tras su expulsión, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha comentado , tanto en el debate como en sus redes sociales, que quiere mucho a la ganadora de 'Gran Hermano 17' y ha explicado que no se atreve a decir ni que está enamorado ni que no lo está, pero que sí que tiene muy claro que su deseo es hablar con la valencia en cuanto salga de la granja para aclarar su situación.

Pero parece que Dani no tiene problema en esperar y que esa conversación que tienen pendiente no se produzca esta semana, porque ha demostrado públicamente que su deseo es que Bea llegue a la final. Así, ha compartido en sus historias de Instagram una captura de pantalla de Mitele Plus en la que se ve que ha votado para que Israel Arroyo sea el próximo expulsado en la gala del miércoles 14 de diciembre y que la valenciana pueda llegar a la final del concurso junto a Víctor Janeiro, Daniela Requena e Iwan Molina.