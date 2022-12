Daniela Requena se confiesa sobre su vida: "Empezaba la transición, pero socialmente todavía era un chico”

Israel Arroyo y Víctor Janeiro han tenido una charla con Daniela, que ha hablado de cómo comenzó su momento de transición: “Con 20 años me fui a vivir a Madrid , me faltaba liberarme y una de las maneras que lo hice fue estar independizada. Empezaba la transición, pero socialmente todavía era un chico”.

Ella habla de sus primeras relaciones como mujer : "Fueron emperifollada, con pestañas postizas, extensiones, peluca me ponía cinta aislante para simular pecho, gracias a estar independizada en Madrid fue cuando empecé a soltarme más con los chicos, con las relaciones y me encantó".

Y cuenta su tiempo viviendo en Nueva York: "Después de Madrid me fui allí, necesitaba ahorrar dinero. Mi primer trabajo fue paseando perros, luego estuve cuidando a un nene y luego en dos restaurantes, en uno de ellos fue donde me quedé. Ahorre dinero y me vine a España”.