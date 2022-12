Bea confirma su ruptura con Dani G. en directo: “Me tendrá como amiga, me tengo que querer más a mí”

“Yo no quiero darle el ejemplo a mi prima de que esto es amor o a gente que me siga desde su casa. Le quiero pero me tengo que querer más a mí. Me tendrá como amiga, siempre le voy a recordar con una sonrisa. Yo le llamaba salvavidas porque me sacó de una relación tóxica, pero en este caso el salvavidas tengo que ser yo, tengo que salir a flote yo sola, no tengo que esperar a nadie”, se sinceraba confirmando así su ruptura.