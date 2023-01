El 'show' de Maite Galdeano: de sus divertidas imitaciones a su ducha más sexy

Pero esto no ha sido todo, la madre de Sofía Suescun ha tenido tiempo para hacer su 'show' más personal y es que ha deleitado a sus compañeros con sus imitaciones, ha pasado desde Conchita, del polígrafo del 'Deluxe', a Lydia, pero ha terminado con Isabel Pantoja, la que asegura que mejor se le da, lo que ha levantado las risas de todos, menos de Begoña Gutiérrez: "Cada vez que se le nombre me voy a levantar y me voy a ir".