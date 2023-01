"Yo vivo con mi abuela porque hubo un momento de mi vida que me peleé con mi padre y me fui de casa. Hace cuatro años ya. La persona que tú más quieres ver cómo se aleja de ti y te abandona, es duro. Perdió todo, me tenía solo a mí y le intenté ayudar pero al final llega un punto que te quema", explicó Tania a sus compañeros. Más tarde, reveló ante las cámaras que lo que más le dolía era "no tener un padre" y "preguntarte todos los días qué le has hecho para que se olvide de ti", decía rota.