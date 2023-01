Los concursantes sacan su lado más desconocido y sus momentos más duros ante el árbol de la vida

Los concursantes se ponen ante 'el árbol de la vida' y cuentan su vida a Nagore Robles y sus compañeros

El lado más desconocido de algunos de ellos sale a la luz en 'Pesadilla en El Paraíso'

El árbol de la vida ha sacado el lado más desconocido de los concursantes y es que ellos han podido hablar de sus momentos más complicados en la vida ante sus compañeros y Nagore Robles.

Tania hace emocionarse a Nagore: los concursantes se enfrentan al árbol de la verdad

Tania Déniz se ha puesto frente al árbol y ha escogido "adicciones" haciendo referencia a su complicada infancia: "No nací con mis dos padres juntos ni felices, al cabo de los años te vas dando cuenta de cosas, que tú padre no es tan bueno como creías. Empiezas a tener peleas con tu madre por defender tu padre y pasan los años y te das cuenta de los problemas que tiene esa persona". Nagore Robles le ha escuchado muy emocionada, al igual que sus compañeros. Ella ha hablado de cómo es su relación ahora con su padre y de todo lo que ha tenido que vivir con esto.

Maite Galdeano y Kiko Jiménez se sinceran como nunca

Maite Galdeano ha escogido la palabra "miedo" para hablar de su expareja y todo lo que sufrió con eso: "Una vida llena de maltratos, de tristeza, de mucho sufrimiento porque yo no le contaba a mi padre por no darle la razón porque me decía que me iba a dar mala vida". Kiko Jiménez también se ha abierto como nunca al hablar de su madre, de su nula relación con su padre y de sus pilares en la vida: "Mi madre, mi abuela y mi novia, verlas a ellas juntas a sido muy bonito".

La vida de José Antonio Avilés y Antonio Montero

Antonio Montero ha escogido "familia" porque es lo que mueve su vida: "Marisa es todo, es el proyecto, el hogar, la familia. Seguimos juntos como pareja, hemos tenido mil oportunidades de portarme mal y no lo he hecho". Y José Antonio Avilés ha contado algo que le ha hecho romperse por completo, primero hablando de lo mal que lo pasó en su infancia, a una etapa muy complicada para él: "Me enamoré de una persona que tenía una vida muy loca y un alto nivel de vida, tuve que cometer muchas fechorías para llevar esa vida. Es cuando empiezan las mentiras y empiezo a tener problemas con las adicciones".

Begoña Alonso habla del suicidio del que era marido

Begoña Alonso ha sido otras de las que ha querido abrirse como nunca, al hablar de la "soledad" que ha sentido por algunos sucesos de su vida: "La muerte del padre de mi hijo fue inesperada y trágica, a mí eso me ha marcado mucho. Mi hijo tenía tres años, me sigue torturando, es como mi talón de Aquiles, en ese momento no era tan común una desaparición voluntaria".

